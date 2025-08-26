Джейми Варди преговаря с отбора, който шокира Милан

38-годишният Джейми Варди преговаря с новака в Серия “А” Кремонезе, съобщава “Скай Италия”. Нападателят е свободен агент, след като в края на миналия сезон напусна изпадналия Лестър.

Това лято англичанинът вече беше спряган за Наполи и Селтик, но за момента няма развитие.

Кремонезе е доста по-скромен отбор на фона на изброените, но пък през изминалия уикенд стартира сезона в италианския шампионат с изненадваща победа с 2:1 над Милан на “Джузепе Меаца”.

Клубът работи по привличането и на още един офанзивен футболист - Фарис Мумбаня от Марсилия, като при него става дума за наем.