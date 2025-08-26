Популярни
Джейми Варди преговаря с отбора, който шокира Милан

  • 26 авг 2025 | 10:50
  • 1066
  • 0

38-годишният Джейми Варди преговаря с новака в Серия “А” Кремонезе, съобщава “Скай Италия”. Нападателят е свободен агент, след като в края на миналия сезон напусна изпадналия Лестър.

Това лято англичанинът вече беше спряган за Наполи и Селтик, но за момента няма развитие.

Кремонезе е доста по-скромен отбор на фона на изброените, но пък през изминалия уикенд стартира сезона в италианския шампионат с изненадваща победа с 2:1 над Милан на “Джузепе Меаца”.

Клубът работи по привличането и на още един офанзивен футболист - Фарис Мумбаня от Марсилия, като при него става дума за наем.

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 10526
  • 1
ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

  • 26 авг 2025 | 07:31
  • 3099
  • 1
Официално: Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

  • 26 авг 2025 | 06:19
  • 13301
  • 4
Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

  • 26 авг 2025 | 06:02
  • 3914
  • 1
Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 2021
  • 0
Ямал и Ники Никол вече не се крият

  • 26 авг 2025 | 04:49
  • 8880
  • 8
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 19503
  • 35
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 22184
  • 50
Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

  • 26 авг 2025 | 11:33
  • 240
  • 0
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 61475
  • 282
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 10526
  • 1
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 32152
  • 15