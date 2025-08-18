Джейми Варди може да премине в Селтик

Легендата на Лестър Джейми Варди може да премине в Селтик и отново да работи с Брендън Роджърс, твърди шотландския “Сън”. Мениджърът на “детелините” настоява за привличането на централен нападател и Варди е отличен вариант. Селтик обаче ще трябва да се пребори за подписа му с Уест Хам, Брентфорд и Рексъм, които също имат интерес към нападателя.

Варди се раздели с Лестър през лятото, след като договорът му с “лисиците” изтече. Миналия сезон той игра в 35 мача от Висшата лига, в които вкара девет гола и записа четири асистенции. За него може да е привлекателна и възможността да играе в евротурнирите със Селтик, тъй като другите му варианти не предлагат подобно нещо.

EXCLUSIVE: Jamie Vardy has ‘heart set’ on Brendan Rodgers reunion at Celtic with Leicester legend ready to play until he’s 40https://t.co/B9ePz0NVDV pic.twitter.com/4X27SRLNgR — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) August 18, 2025