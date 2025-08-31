Популярни
Варди се разбра с Кремонезе

  • 31 авг 2025 | 14:54
Варди се разбра с Кремонезе

Легендата на Лестър Джейми Варди се е договорил с Кремонезе, където ще премине като свободен агент. Според Фабрицио Романо договорът е за една година с опция за удължаването му с още 12 месеца, ако новакът в Серия “А” запази мястото си в елита. 38-годишният англичанин още тази вечер ще лети за Милано, а утре ще премине прегледи и ще подпише договора си. Така нападателят, който в продължение на 13 години защитаваше цветовете на Лестър, с който спечели и титлата в Премиър лийг, за първи път в кариерата си ще играе извън Англия.

Имаше информации, че в последния момент Фейенорд е отправил предложение към Варди, но той в крайна сметка е избрал италианския тим.

Кремонезе стартира по блестящ начин сезона, като първо победи Милан като гост, а в петък постигна втора поредна победа в елита, след като надделя с 3:2 над Сасуоло.

