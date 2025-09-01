Популярни
От Славия се оплакаха: Имаше нахлуване на публика в Гоце Делечев в тунела и грубости, които не са присъщи за футбола

  • 1 сеп 2025 | 19:16
  • 334
  • 0
Вторият състав на Славия победи с 2:1 като гост Пирин (Гоце Делчев) в мач от петия кръг в Югозападната Трета лига. В сайта си обаче “белите” се оплакаха, че имало нахлуване на публика в тунела на стадиона и грубости, които не са присъщи за футбола. По-рано днес пък от Пирин се оплакаха от съдийството по време на срещата.

Ето какво пишат от Славия:

Вторият състав на Славия победи с 2:1 като гост Пирин (Гоце Делчев) в мач от петия кръг в Югозападната Трета лига, който ще бъде запомнен с нахлуване на публика в тунела на стадиона и грубости, които не са присъщи за футбола.

Славистите изостанаха в резултата през първото полувреме, но успяха да достигнат до обрат след попадения на Васил Казълджиев в 70-ата минута и на Владимир Драганов в допълнителното време на срещата.

Домакините демонстрираха изключително грубо поведение и останаха в намален състав още в 35-ата минута, а след почивката двубоят се превърна в корида, застрашила сериозно здравето на някои от играчите на „белите“. Двата отбора завършиха с по 9 футболисти, но победата беше в полза на младите „бели“ таланти. Хвърчащите бутилки и опитите за саморазправа с футболистите на Славия от страна на противниковия тим и публиката принудиха Ангел Славков, който води „Б“ отбора, да повика полиция, ескортирала славистите след края на двубоя.

Вторият тим на „белите“, който е съставен изцяло от юноши от клубната академия, е на второ място във временното класиране с 10 спечелени точки след три победи, едно равенство и една загуба.

