И от Пирин (Гоце Делчев) скочиха на реферите

От Пирин (Гоце Делчев) излязоха с позиция срещу съдийството на Кирил Кирилов в двубоя с дубъла на Славия, загубен с 1:2. Тимът остава на дъното в класирането на Югозападната Трета лига с 5 загуби от началото на сезона.

Ето какво написаха от клуба:

"Ръководството на ФК "Пирин" (Гоце Делчев) изразява своето изключително възмущение от скандалното съдийство на рефера Кирил Кирилов и неговия асистент Марио Донев по време на вчерашния мач. Техните престъпни действия и тенденциозни отсъждания изнервиха до краен предел футболистите, публиката и целия ни щаб.

Считаме, че подобно отношение е недопустимо и уронва престижа на футбола. Действията на съдиите не допринасят за честната и спортсменска игра, а напротив – създават напрежение и конфликти, които са в разрез с нашите принципи.

С оглед на случилото се, ръководството на ФК "Пирин" (Гоце Делчев) декларира, че не желае съдията Кирил Кирилов и неговият асистент Марио Донев да бъдат назначавани повече за мачове на нашия отбор. Заявяваме, че тяхното присъствие на Градския стадион е нежелателно и може да доведе до неконтролируеми и непредвидими последици.

Надяваме се, че компетентните органи ще вземат необходимите мерки, за да предотвратят подобни инциденти в бъдеще. Ние ще продължим да защитаваме интересите на нашия клуб и да се борим за спазването на феърплея".