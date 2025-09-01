Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

Волейболистките на Турция се затрудниха, но отново достигнаха до чиста победа над Словения с 3:0 (30:28, 25:13, 29:27) в 1/8-финална среща на Мондиал 2025 в Банкок (Тайланд).
Мелиса Варгас заби 20 точки (1 блок) за успеха на Турция.
Еда Ердем добави още 17 точки (3 аса, 2 блока).
Зехра Гюнеш се отличи с 8 точки (3 аса, 2 блока).
Фатумата Сила бе най-резултатна за Словения с 15 точки (2 аса, 1 блок).
Ева Заткович също реализира 15 точки (1 ас).
Така на 1/4-финалите възпитаничките на Даниеле Сантарели от Турция ще срещнат олимпийските вицешампионки от Париж 2024 от САЩ.