САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Олимпийските вицешампионки от Париж 2024 от САЩ не дадоха шанс на Канада и победиха с 3:0 (25:18, 25:21, 25:21) в 1/8-финална среща на Световното първенство по волейбол за жени в Банкок (Тайланд) пред 1570 зрители.

Първи съди на двубоя бе Ивайло Иванов.

Ейвъри Скинър реализира 13 точки (1 блок) за успеха на САЩ.

Сара Франклин също записа 13 точки (1 ас, 3 блока).

Мадисън Скинър се отличи с 12 точки (1 ас, 1блок)

Анна Смерк бе най-резултатна за Канада с 12 точки (1 ас, 3 блока).

Така на 1/4-финал САЩ ще срещне победителя от двойката Турция - Словения.