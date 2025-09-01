Амо-Дадзи се нареди на пето място във вечната ранглиста на Европа на 100 метра

Юджийн Амо-Дадзи се изравни на пето място във вечната европейска ранглиста на 100 метра за мъже, след като постигна изключителен личен рекорд от 9.87 секунди (+2.0 м/с) в Лий Вали, Лондон.

Това е и най-доброто постижение в Европа за сезона за 33-годишния атлет, който ще представя Великобритания в щафетата 4х100 метра на Световното първенство по лека атлетика този месец, но не и в индивидуалния спринт. Резултатът го нарежда до олимпийския шампион от 1992 г. Линфорд Кристи в историческите класации на континента.

По-рано тази година Амо-Дадзи спечели бягането на 100 метра за мъже за Великобритания на Европейското отборно първенство по лека атлетика, 1-ва дивизия, в Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages