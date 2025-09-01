Популярни
  3. Още една треньорска глава падна във Втора лига

  • 1 сеп 2025 | 15:01
  • 1433
  • 0
Още един отбор от Втора лига остана без треньор. Беласица обяви официално, че Христо Господинов е подал оставка и тя е била приета от ръководството на клуба. Вчера “комитите” загубиха от Вихрен (Сандански) и продължават да нямат победа от старта на сезона.

Ето какво пишат от Беласица:

След вчерашната загуба от Вихрен, старши треньорът на клуба Христо Господинов подаде оставка, която ръководството прие.

Въпреки отделни силни мачове, Беласица не успя да достигне нивото на представяне от миналия сезон. Целият клуб и футболистите поднасят искрената си благодарност за огромната подкрепа на феновете във вчерашния двубой и същевременно извинение за тежкото поражение. Поклон пред всеки един от вас, който бе на стадиона да ни подкрепи! Осъзнаваме, че представянето на отбора не отговаряше на нивото на публиката!

Вярваме, че Бела ще намери сили да се изправи от трудната ситуация – с вашата подкрепа и вяра. Защото знаем, че заедно можем повече.

Благодарим ви! Само Бела!

