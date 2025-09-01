Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Дарън Тил: Нокаутът срещу Люк Рокхолд беше твърде лесен

Дарън Тил: Нокаутът срещу Люк Рокхолд беше твърде лесен

  1 сеп 2025 | 13:29
  • 595
  • 0
Дарън Тил: Нокаутът срещу Люк Рокхолд беше твърде лесен

Оказва се, че нокаутирането на бившия шампион на UFC Люк Рокхолд не е коствало твърде много усилия на Дарън Тил.

Тил, бивш претендент за титлата на UFC в полусредна категория, брутално нокаутира Рокхолд в боксов мач, който оглави събитието "Misfits Boxing 22". Галавечерта се проведе в събота в Манчестър, Англия.

Дарън Тил с брутален нокаут над Люк Рокхолд в главното събитие на Misfits Boxing 22
Дарън Тил с брутален нокаут над Люк Рокхолд в главното събитие на Misfits Boxing 22

„Чувствах се така, сякаш дори не мислех, просто мускулната ми памет работеше и очевидно нокаутът дойде“, заяви Тил на пресконференцията след Misfits Boxing 22. „...Исках просто да тествам някои неща и да нанеса много удари в тялото. Без неуважение, но той се биеше много сковано. Честно казано, беше наистина лесно. Беше твърде лесно. Не мога да лъжа – просто беше толкова лесно.“

След победата с нокаут Тил взе микрофона и предизвика Карл Фроч, бивш професионален боксьор и дори се опита да се изправи срещу него на излизане от ринга. Тил се надява да се бие с Фроч на галавечер на "Misfits" и го призовава да се завърне от пенсия.

„Просто не мисля, че ще получа битка в инфлуенсърската сцена, така че трябва да се насоча към тези момчета“, каза Тил. „Карл се измъкна оттук, къде отиде? Тук ли е вече? Хайде. Искаш ли да се биеш? Или искаш да си правиш нещата в YouTube с 10 хиляди абонати? ... Седеше тук и просто се прозяваше. Добре, прозяваше се, но влез в ринга и се изправи срещу мен като мъж.“

