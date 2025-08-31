Популярни
  • 31 авг 2025 | 08:19
Дарън Тил с брутален нокаут над Люк Рокхолд в главното събитие на Misfits Boxing 22

Дарън Тил нанесе тежко поражение на Люк Рокхолд в дългоочаквания боксов мач между двамата бивши бойци на UFC.

В главното събитие на Misfits Boxing 22 в събота, Тил свали Рокхолд на земята няколко пъти в първите два рунда преди брутално да го нокаутира в третия, с което подобри статистиката си в организацията на 3 победи и 0 загуби

Рокхолд започна силно, като пласира няколко добри удара и имаше пълен контрол в началния рунд. В последните секунди обаче Тил разтърси сериозно Рокхолд с ляв прав, преди да изпрати бившия шампион на UFC и Strikeforce в нокдаун. Рокхолд успя да се изправи, но след края на рунда се обърка и тръгна към грешния ъгъл.

Усещайки кръв, Тил излезе в рунд 2 в търсене на решителен удар, с който да приключи мача. В един момент Тил намали темпото, но около средата на рунда отново свали Рокхолд на пода. Реферът обаче не видя падането и Тил продължи с атаките си. Едва тогава съдията даде на Рокхолд малко дистанция. В този момент Рокхолд вече беше сериозно наранен на няколко пъти и реферът, или по-скоро ъгълът му, трябваше да прекрати двубоя.

Това не се случи, което доведе до изключително бруталния завършек от страна на Тил, който преди това победи Дарън Стюарт и Антъни Тейлър на ринга на Misfits. След победата Тил предизвика Карл Фроч.

