Лийдс и Груев спечелиха точка срещу Нюкасъл

Лийдс показа, че е труден за побеждаване на своя “Елънд Роуд” този сезон. Йокшърци завършиха 0:0 срещу Нюкасъл и спечелиха четвърта точка като домакини. Българският национал Илия Груев бе титуляр във втори пореден мач и отново се представи на ниво.

Първото полувреме бе равностойно, а двата отбора се редуваха да имат леко предимство. След почивката “свраките” опитаха да по-активни, но отново се видя, че им липсва изявен голмайстор. От трибуните мачът изгледа новото попълнение на гостите Ник Волтемаде.

Под дъжда в Йоркшър двата тима не създадоха много в предни позиции. Лийдс нямаше точен удар почти до края на мача, а Нюкасъл стигна до първи точен изстрел малко преди почивката, когато Джейкъб Мърфи накара Лукаш Пери да се намесва. Влезлият като резерва Доминик Калвърт-Люин можеше да се превърне в герой за домакините, но неговият опит бе отразен от крака на Ник Поуп.

