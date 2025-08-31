Емил Ценов потвърди за трансфера си и заяви: Първото полувреме беше проспано от нас

Бранителят на ЦСКА 1948 Емил Ценов говори след загубата на своя тим от Левски. “Червените” отстъпиха с 1:2 като гости. Футболистът призна, че вероятно това е бил последният му мач с екипа на отбора от Бистрица и говори за предстоящите мачове на националния ни отбор.

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

“Първото полувреме беше проспано от нас, не се нагодихме на играта на Левски. Второто поизравнихме играта, даже доминирахме, имахме своите ситуации за втори гол. Така се получиха нещата. Смятам, че сме добре изготвен отбор да се борим за топ 3.

Не играхме на максималните си възможности целия мач. Първото полувреме беше проспано от нас и като губиш с 0:2, е трудно да се върнеш.

Може би да, това е последният ми мач с ЦСКА 1948. Сега отивам с националния отбор, след това трябва да летя за Русия, да мина медицински прегледи. Ако всичко е окей, ще стана футболист на Оренбург.

За мен е крачка напред. Не играят в Европа, но първенството е много по-конкурентно. Имаше други предложения, но те извадиха най-голямата трансферна сума и нашият бос се съгласи на нея”, заяви бранителят, а след това той говори и за предстоящите мачове на националния ни отбор.

“Идват звезди, но няма какво да се плашим. Те са големият фаворит, но ние излизаме и играем без напрежение. Няма какво да губим, а само да спечелим.

Вярвам, че можем да вземем точка, всичко е възможно. Зависи как тръгнат испанците. Не смятам, че българските футболисти са толкова зле.

Ще е хубава атмосфера. Националният отбор последните години е позабравил тази голяма подкрепа на феновете. Ще помогне това нещо”, заяви футболистът.