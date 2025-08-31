Популярни
Левски потрепери, но оглави класирането след успех над ЦСКА 1948 - на живо от "Георги Аспарухов" след 2:1
Иван Стоянов: Не му отива на Левски да бави така времето, но е нормално, когато те атакуват по този начин

  • 31 авг 2025 | 21:40
  • 854
  • 1

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов говори след загубата на своя тим от Левски. “Червените” загубиха с 1:2 на “Герена”, но показаха доста добра игра през второто полувреме.

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

“Излязохме с прекалено голям респект, с малко самочувствие, направихме грешки, които ни костваха минимум точката.

Една смяна прибързано направихме, но трябваше да променим нещо в отбора. През второто полувреме видяхте, че излязохме както трябва и играхме футбола, който искаме.

Ние можем да се радваме само на Диало, че вкарва всеки мач. Сам играч обаче не може да вкара гол. Ако другите не са покрай него да дават асистенции, трудно сам може да побеждава отбори.

Можем и да сме доволни, и да съжаляваме досега от резултатите. Излизаме последните два мача срещу сериозни отбори. Днес тук на “Герена” се представихме добре второто полувреме. Играхме срещу силен отбор, просто мога да им честитя победата и продължават все така. В същото време ние трябва да вдигаме класата.

По време на мача и аз се замислих, че като бях играч нямаше такова нещо Левски да бави времето. Не му отива. Последните 15 минути да бавят времето и така да печелят. Но когато искаш да победиш и те атакуват така, правиш всичко възможно.

Постоянно идват нови и нови футболисти. Не е приключила селекцията. 2 месеца гледаме футболисти и то все класни.

Мисля, че е станал трансферът на Ценов, но нека да не избързваме.

Много чужденци са и в същото време са добри футболисти. Трябва ни време просто. Навреме идва паузата. Няколко дни ще починем и след това ще се готвим пълноценно.

Още първото полувреме ни беше част от плана да атакуваме повече. Нямахме какво да губим. Трябваше да излезем и да се върнем в мача”, заяви Стоянов.

