Барселона излиза трета поредна победа

Райо Валекано и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на Ла Лига на стадион „Вайекас" в днешния 31-ви август (неделя). Срещата започва от 22:30 часа българско време.

Барселона заема третото място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два кръга, като отборът е отбеляза впечатляващите 6 гола, докато столичният съшерник е на 11-та позиция с 3 пункта.

Райо Валекано демонстрира отлична форма в последните си пет мача, с четири победи и само една загуба. Най-впечатляващият им резултат дойде в последния мач, когато разгромиха беларуския Неман с 4:0 в плейофния реванш Лига на конференциите, като преди това ликуваха и в първата среща с 1:0. Междувременно столичани надвиха Жирона с 3:1, като единственото поражение дойде срещу Атлетик Билбао. Барселона е в още по-впечатляваща форма с пет поредни победи, като две от тях бяха в Ла Лига – 2:3 срещу Леванте и 0:3 срещу Майорка, както и още три в контролите от предсезонната поготовка – 5:0 срещу Комо, 0:5 срещу Даегу ФК и 7:3 срещу ФК Сеул.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има предимство с четири победи и едно равенство. Барса записа дубъл миналият сезон след 2:1 и 1:0. Преди това пък Райо измъкна равен 1:1 през есенния дял на сезон 2023/2024.