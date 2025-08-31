Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона излиза трета поредна победа

Барселона излиза трета поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:27
  • 1177
  • 3
Барселона излиза трета поредна победа

Райо Валекано и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на Ла Лига на стадион „Вайекас" в днешния 31-ви август (неделя). Срещата започва от 22:30 часа българско време.

Барселона заема третото място в класирането с пълен актив от 6 точки след първите два кръга, като отборът е отбеляза впечатляващите 6 гола, докато столичният съшерник е на 11-та позиция с 3 пункта.

Райо Валекано демонстрира отлична форма в последните си пет мача, с четири победи и само една загуба. Най-впечатляващият им резултат дойде в последния мач, когато разгромиха беларуския Неман с 4:0 в плейофния реванш Лига на конференциите, като преди това ликуваха и в първата среща с 1:0. Междувременно столичани надвиха Жирона с 3:1, като единственото поражение дойде срещу Атлетик Билбао. Барселона е в още по-впечатляваща форма с пет поредни победи, като две от тях бяха в Ла Лига – 2:3 срещу Леванте и 0:3 срещу Майорка, както и още три в контролите от предсезонната поготовка – 5:0 срещу Комо, 0:5 срещу Даегу ФК и 7:3 срещу ФК Сеул.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има предимство с четири победи и едно равенство. Барса записа дубъл миналият сезон след 2:1 и 1:0. Преди това пък Райо измъкна равен 1:1 през есенния дял на сезон 2023/2024.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер излиза за нов разгром

Интер излиза за нов разгром

  • 31 авг 2025 | 09:56
  • 430
  • 0
Ювентус търси втора поредна победа

Ювентус търси втора поредна победа

  • 31 авг 2025 | 09:42
  • 416
  • 1
Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

  • 31 авг 2025 | 09:11
  • 636
  • 0
Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

Шампионът и вицешампионът в дългоочаквана битка на "Анфийлд"

  • 31 авг 2025 | 08:34
  • 2930
  • 2
Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

Фенербахче се включва в надлъгването за Едерсон

  • 31 авг 2025 | 07:18
  • 2409
  • 0
Порто с поредна силна заявка! “Драконите” повалиха шампиона в зрелищно дерби!

Порто с поредна силна заявка! “Драконите” повалиха шампиона в зрелищно дерби!

  • 31 авг 2025 | 06:19
  • 9254
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 209223
  • 856
Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

  • 31 авг 2025 | 07:36
  • 6233
  • 3
Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

Левски атакува първото място в efbet Лига срещу ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 07:53
  • 6420
  • 23
Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

Арда отново насочва цялото си внимание към родния елит

  • 31 авг 2025 | 07:22
  • 6213
  • 0
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 37483
  • 67
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 41822
  • 85