Севлиево взе капитана на Банско

  27 авг 2025 | 16:38
ФК Севлиево привлече капитана на Банско - Жоро Рошков. 22-годишният халф пристигна на стадион "Раковски" от третодивизионния тим, след като изигра цял мач за "козлите" срещу Септември II (София) в неделя в Югозападната Трета лига.

Талантливият полузащитник обаче не се нуждаеше от дълга адаптация и влезе като резерва в последните минути при успеха 3:0 над Лудогорец II. Това бе дебютен мач за него във Втора лига и то при първата победа за севлиевския футбол при професионалистите след 12-годишна пауза.

Жоро Рошков е роден на 13.11.2002 г. и израства в школата на ФК Банско, преминавайки през всички възрастови групи, за да стане и капитан на банскалии през този сезон. Халфът бе селектиран и в националния отбор на България за аматьори в турнира УЕФА Купа на регионите (UEFA Regions' Cup 2024/25) и записа 1 гол и 1 асистенция в три мача.

