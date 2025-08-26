Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Севлиево ликува с първа победа

Севлиево ликува с първа победа

  • 26 авг 2025 | 20:51
  • 206
  • 1
Севлиево ликува с първа победа

Новакът във Втора лига Севлиево записа първа победа за сезона. В последен мач от петия кръг на шампионата играчите на старши треньора Сашо Ангелов се наложиха у дома с 3:0 над дубъла на Лудогорец. Домакините откриха резултата от дузпа през първото полувреме чрез Стелиян Добрев, а другите два попадения паднаха в рамките на три минути през втората част - Емил Колев и отново Добрев.

С победата Севлиево събра 6 точки и излезе на седмо място във временното класиране, докато Лудогорец се свлече до 15-ата позиция с 3 точки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 21480
  • 86
Славия привлече сръбски защитник

Славия привлече сръбски защитник

  • 26 авг 2025 | 14:52
  • 1879
  • 3
Почти не останаха билети за България - Испания

Почти не останаха билети за България - Испания

  • 26 авг 2025 | 14:13
  • 11340
  • 8
Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 2-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 26 авг 2025 | 14:02
  • 2175
  • 2
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 26919
  • 65
Димитър Иванов: Ще помагам на Спартак (Пловдив) докато си намери нов старши треньор

Димитър Иванов: Ще помагам на Спартак (Пловдив) докато си намери нов старши треньор

  • 26 авг 2025 | 13:21
  • 1633
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 13457
  • 69
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 17187
  • 14
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 21480
  • 86
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 26919
  • 65
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 9824
  • 8
Играе се първият мач от решителните плейофи за Шампионската лига, следете тук

Играе се първият мач от решителните плейофи за Шампионската лига, следете тук

  • 26 авг 2025 | 20:06
  • 2806
  • 1