Севлиево ликува с първа победа

Новакът във Втора лига Севлиево записа първа победа за сезона. В последен мач от петия кръг на шампионата играчите на старши треньора Сашо Ангелов се наложиха у дома с 3:0 над дубъла на Лудогорец. Домакините откриха резултата от дузпа през първото полувреме чрез Стелиян Добрев, а другите два попадения паднаха в рамките на три минути през втората част - Емил Колев и отново Добрев.

С победата Севлиево събра 6 точки и излезе на седмо място във временното класиране, докато Лудогорец се свлече до 15-ата позиция с 3 точки.