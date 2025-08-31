Бразилия напред към 1/4-финалите на Мондиал 2025

Олимпийският и световен вицешампион Бразилия продължава напред към 1/4-финалите на Мондиала за жени в Тайланд. Момичетата на Зе Роберто направиха страхотен обрат и надиграха Доминиканската република с 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:12) във втората 1/8-финална среща за деня на турнира, играна този следобед пред над 4500 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Франция изненада Китай и се класира на исторически 1/4-финал на Световното

По този начин "Селесао" се класира за 1/4-финалите на Мондиала. На 1/4-финала Бразилия ще излезе срещу приятната изненада Франция, която по-рано днес изхвърли от първенството силния тим на Китай след 3:1 гейма на 1/8-финалите. Този мач по програма ще бъде в четвъртък (4 септември) от 13,00 часа българско време.

Доминиканската република пък записва поредно добро класиране на световно първенство, въпреки че отпада от по-нататъшно участие на Мондиала.

Над всички за Бразилия бе Габи Гимараеш със страхотните 21 точки (3 блока и 1 ас) за успеха. Жулия Бергман (2 блока и 1 ас) и Росамария Монтибелер (1 ас) реализираха още 12 и 11 точки за победата.

За доминиканките Гайла Гонсалес беше единствената, която завърши с двуцифров актив, като приключи с 15 точки (2 блока). Сестрите Хинейри и Брайелин Мартинес пък се отчетоха с 9 и 8 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com