Популярни
»

Гледай на живо

Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бразилия напред към 1/4-финалите на Мондиал 2025

Бразилия напред към 1/4-финалите на Мондиал 2025

  • 31 авг 2025 | 18:44
  • 128
  • 0
Бразилия напред към 1/4-финалите на Мондиал 2025

Олимпийският и световен вицешампион Бразилия продължава напред към 1/4-финалите на Мондиала за жени в Тайланд. Момичетата на Зе Роберто направиха страхотен обрат и надиграха Доминиканската република с 3:1 (18:25, 25:12, 25:20, 25:12) във втората 1/8-финална среща за деня на турнира, играна този следобед пред над 4500 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Франция изненада Китай и се класира на исторически 1/4-финал на Световното
Франция изненада Китай и се класира на исторически 1/4-финал на Световното

По този начин "Селесао" се класира за 1/4-финалите на Мондиала. На 1/4-финала Бразилия ще излезе срещу приятната изненада Франция, която по-рано днес изхвърли от първенството силния тим на Китай след 3:1 гейма на 1/8-финалите. Този мач по програма ще бъде в четвъртък (4 септември) от 13,00 часа българско време.

Доминиканската република пък записва поредно добро класиране на световно първенство, въпреки че отпада от по-нататъшно участие на Мондиала.

Над всички за Бразилия бе Габи Гимараеш със страхотните 21 точки (3 блока и 1 ас) за успеха. Жулия Бергман (2 блока и 1 ас) и Росамария Монтибелер (1 ас) реализираха още 12 и 11 точки за победата.

За доминиканките Гайла Гонсалес беше единствената, която завърши с двуцифров актив, като приключи с 15 точки (2 блока). Сестрите Хинейри и Брайелин Мартинес пък се отчетоха с 9 и 8 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

България U21 остана на 10-о място на Световното

България U21 остана на 10-о място на Световното

  • 31 авг 2025 | 15:33
  • 1941
  • 4
Владо Николов към синовете си: На добър час, момчета!

Владо Николов към синовете си: На добър час, момчета!

  • 30 авг 2025 | 22:16
  • 5165
  • 7
Мони Николов: Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра

Мони Николов: Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра

  • 30 авг 2025 | 22:07
  • 3541
  • 2
Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България

Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 1593
  • 2
Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна

Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна

  • 30 авг 2025 | 21:25
  • 2562
  • 2
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

  • 30 авг 2025 | 20:55
  • 7550
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:51
  • 9056
  • 11
11-те на Левски и ЦСКА 1948

11-те на Левски и ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 18:08
  • 7073
  • 11
Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

Ливърпул 0:0 Арсенал, спасяване на Алисон

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 5990
  • 7
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45732
  • 68
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13573
  • 25
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 23919
  • 83