Франция изненада Китай и се класира на исторически 1/4-финал на Световното

  • 31 авг 2025 | 16:04
  • 575
  • 0
Франция изненада Китай и се класира на исторически 1/4-финал на Световното

Волейболистките от националния отбор на Франция се класираха за исторически първи път за 1/4-финалите на световно първенство. Воденият от Сесар Ернандес Гонсалес тим изненада силния състав на Китай и се наложи с 3:1 (25:20, 27:25, 22:25, 25:20) в мач от 1/8-финалите на Мондиала в Тайланд, игран този следобед пред близо 3000 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Така французойките записаха най-доброто си постижение в историята, като ще играят на 1/4-финал на шампионат на планетата за първи път. Там Франция очаква победителя от 1/8-финална двойка между олимпийския и световен вицешампион Бразилия и Доминиканската република, които играят по-късно днес. Този 1/4-финал по програма ще бъде в четвъртък (4 септември) от 13,00 часа българско време.

Китай пък отпада от турнира, като за първи път от световното първенство през 2010-а в Япония остава извън Топ 8.

Най-полезна за Франция стана капитанката на тима Елена Казот със страхотните 23 точки (1 блок и 2 аса), а Иман Ндиайе добави още 21 точки (1 блок и 1 ас) за победата.

За Китай Юан Юан Уан (2 блока) и Мън Джи Уу (2 блока) приключиха с 15 и 13 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

