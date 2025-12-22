Популярни
  2. Волейбол
  3. Добромир Добрев бе втори съдия на финала на Световното клубно първенство

Добромир Добрев бе втори съдия на финала на Световното клубно първенство

  • 22 дек 2025 | 15:18
  • 311
  • 0
Добромир Добрев беше втори съдия на финала на Световното клубно първенство по волейбол за мъже, съобщиха от федерацията.

"На бразилска земя шампион на планетата стана Перуджа след победа с 3:0 над Осака. Предния ден Добрев също беше втори съдия на единия от полуфиналите. В него Перуджа отново спечели с 3:0, но срещу Волей Рената (Бразилия).

FIVB гласува доверия на българския съдия и за още три мача преди полуфиналите, на два от които беше първи. Преди това Добрев свири и на Световното клубно първенство за жени, което отново беше в Бразилия", съобщиха от федерацията.

