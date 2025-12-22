Добромир Добрев бе втори съдия на финала на Световното клубно първенство

Добромир Добрев беше втори съдия на финала на Световното клубно първенство по волейбол за мъже, съобщиха от федерацията.

"На бразилска земя шампион на планетата стана Перуджа след победа с 3:0 над Осака. Предния ден Добрев също беше втори съдия на единия от полуфиналите. В него Перуджа отново спечели с 3:0, но срещу Волей Рената (Бразилия).

FIVB гласува доверия на българския съдия и за още три мача преди полуфиналите, на два от които беше първи. Преди това Добрев свири и на Световното клубно първенство за жени, което отново беше в Бразилия", съобщиха от федерацията.