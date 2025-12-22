Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денис Карягин с 23 точки и MVP, Мачерата с 5-и успех в Италия

Денис Карягин с 23 точки и MVP, Мачерата с 5-и успех в Италия

  • 22 дек 2025 | 14:00
  • 368
  • 0
Денис Карягин с 23 точки и MVP, Мачерата с 5-и успех в Италия

Националите Руси Желев и Денис Карягин записаха пета победа в италианската Серия А2 с тима си Банка Мачерата Физиомед. Воденият от Романо Джанини отбор надигра като домакин Есенс Хотел Фано с 3:0 (25:22, 25:16, 31:29) в мач от 11-и кръг.

Денис Карягин се отчете с 23 точки (2 аса, 1 блок, 63% ефективност в атака, 15% перфектно и 46% позитивно посрещане - +18) и бе над всички, като бе отличен за MVP.

Руси Желев завърши с 8 точки (38% ефективност в атака, 32% перфектно и 50% позитивно посрещане - +18).

За съперника Максим Тонконох приключи с 16 точки (1 ас, 2 блокади).

Мачерата е на десетата позиция в таблицата с 13 точки (5 победи, 6 загуби). Фано е на 11-а позиция с 11 точки (3 победи, 8 загуби).

В следващия кръг Мачерата среща Ринашита Лагонегро, с 28 декември (неделя).

