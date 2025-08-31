Популярни
»

Гледай на живо

Левски приема ЦСКА 1948 в битка за върха - на живо от стадион "Георги Аспарухов" със съставите на двата отбора
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия

  • 31 авг 2025 | 17:55
  • 847
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия

Въпреки че серията от поредни победи на отбора на Макларън достигна до своя край в Гран При на Нидерландия, британският тим отното успя да увеличи своя аванс на върха на класирането при конструкторите във Формула 1.

След победата на Оскар Пиастри и отпадането на Ландо Норис на „Зандвоорт“ Макларън вече има актив от 584 точки и води с цели 324 пункта пред Ферари. Скудерията записа нула в Нидерландия след отпаданията след отделни инциденти на Люис Хамилтън и Шарл Леклер. Тройката с изоставане от 336 точки спрямо Макларън оформя екипът на Мерцедес.

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум
Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия:

  1. Макларън – 584

  2. Ферари – 260

  3. Мерцедес – 248

  4. Ред Бул – 214

  5. Уилямс – 80

  6. Астън Мартин – 62

  7. Рейсинг Булс – 60

  8. Заубер – 51

  9. Хаас – 44

  10. Алпин – 20

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

  • 31 авг 2025 | 17:55
  • 10582
  • 3
Беарман ще стартира от алеята пред боксовете

Беарман ще стартира от алеята пред боксовете

  • 31 авг 2025 | 13:33
  • 808
  • 0
Перес ще получава по 10 милиона долара на сезон в Кадилак?

Перес ще получава по 10 милиона долара на сезон в Кадилак?

  • 31 авг 2025 | 13:13
  • 1180
  • 1
Ожие: Битката за победата изобщо не е приключила

Ожие: Битката за победата изобщо не е приключила

  • 31 авг 2025 | 12:31
  • 687
  • 0
Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?

Ще се доближим ли днес до рекордния брой изпреварвания от 2023 година?

  • 31 авг 2025 | 12:14
  • 1332
  • 2
Строл на два пъти е искал да се откаже от Формула 1

Строл на два пъти е искал да се откаже от Формула 1

  • 31 авг 2025 | 12:07
  • 1474
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

Арда 2:2 Берое, червен картон за гостите

  • 31 авг 2025 | 17:51
  • 8915
  • 11
11-те на Левски и ЦСКА 1948

11-те на Левски и ЦСКА 1948

  • 31 авг 2025 | 18:08
  • 6817
  • 11
Ливърпул 0:0 Арсенал, контузия на Салиба

Ливърпул 0:0 Арсенал, контузия на Салиба

  • 31 авг 2025 | 18:30
  • 5888
  • 7
Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

Едноличната оперативна власт на Златков в ЦСКА приключи, “червените” оторизираха нов човек

  • 31 авг 2025 | 13:37
  • 45638
  • 68
Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

Брайтън нанесе второ поредно поражение на Ман Сити, "чайките" с пълен обрат за половин час

  • 31 авг 2025 | 18:03
  • 13459
  • 25
40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

40 000 души ще има на "Васил Левски" за България - Испания

  • 31 авг 2025 | 11:26
  • 23847
  • 83