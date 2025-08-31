Въпреки че серията от поредни победи на отбора на Макларън достигна до своя край в Гран При на Нидерландия, британският тим отното успя да увеличи своя аванс на върха на класирането при конструкторите във Формула 1.
След победата на Оскар Пиастри и отпадането на Ландо Норис на „Зандвоорт“ Макларън вече има актив от 584 точки и води с цели 324 пункта пред Ферари. Скудерията записа нула в Нидерландия след отпаданията след отделни инциденти на Люис Хамилтън и Шарл Леклер. Тройката с изоставане от 336 точки спрямо Макларън оформя екипът на Мерцедес.
Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия:
Макларън – 584
Ферари – 260
Мерцедес – 248
Ред Бул – 214
Уилямс – 80
Астън Мартин – 62
Рейсинг Булс – 60
Заубер – 51
Хаас – 44
Алпин – 20
Снимки: Sportal.bg