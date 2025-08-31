Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия

Въпреки че серията от поредни победи на отбора на Макларън достигна до своя край в Гран При на Нидерландия, британският тим отното успя да увеличи своя аванс на върха на класирането при конструкторите във Формула 1.

След победата на Оскар Пиастри и отпадането на Ландо Норис на „Зандвоорт“ Макларън вече има актив от 584 точки и води с цели 324 пункта пред Ферари. Скудерията записа нула в Нидерландия след отпаданията след отделни инциденти на Люис Хамилтън и Шарл Леклер. Тройката с изоставане от 336 точки спрямо Макларън оформя екипът на Мерцедес.

Пиастри с безапелационна победа на "Зандвоорт", Верстапен втори, Хаджар с първи подиум

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Нидерландия:

Макларън – 584 Ферари – 260 Мерцедес – 248 Ред Бул – 214 Уилямс – 80 Астън Мартин – 62 Рейсинг Булс – 60 Заубер – 51 Хаас – 44 Алпин – 20

