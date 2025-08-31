Марек се раздели с Колев

Марек Дупница се раздели по взаимно съгласие със старши треньора Петър Колев. В предстоящия двубой от Втора лига с Миньор Перник отборът ще бъде воден от помощник-треньора Светослав Георгиев. От началото на сезона Марек записа само една победа, последвана от две равенства и две загуби.

"Старши треньорът Петър Колев и Марек се разделиха по взаимно съгласие.

Петър Колев води отбора в продължение на почти една година и изведе тима ни до бараж за влизане в Първа лига.

В предстоящия мач с Миньор Перник тимът на Марек ще бъде ръководен от помощник-треньора Светослав Георгиев.

Благодарим на г-н Колев за отдадеността и професионализма начело на нашия отбор!

Успех занапред!", обявиха дупничани.