Калпаков пред завръщане на "Бончук"

Бившият наставник на Марек Танчо Калпаков е пред завръщане в отбора от Дупница. След изненадващата раздяла с Петър Колев, ръководството на Марек е започнало спешни преговори с Калпаков, пише "Котаспорт". Специалистът се раздели с Монтана преди малко повече от две седмици след неубедителния старт на отбора му в efbet Лига.

Под негово ръководство Монтана спечели промоция в елита, а година по-рано под ръководството на Калпаков Марек игра бараж за елита срещу Ботев (Враца), загубен злощастно след дузпи. Следващият мач на Марек е в понеделник срещу Миньор (Перник).