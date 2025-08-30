Популярни
Калпаков пред завръщане на "Бончук"

  • 30 авг 2025 | 16:44
  • 761
  • 0
Бившият наставник на Марек Танчо Калпаков е пред завръщане в отбора от Дупница. След изненадващата раздяла с Петър Колев, ръководството на Марек е започнало спешни преговори с Калпаков, пише "Котаспорт". Специалистът се раздели с Монтана преди малко повече от две седмици след неубедителния старт на отбора му в efbet Лига.

Под негово ръководство Монтана спечели промоция в елита, а година по-рано под ръководството на Калпаков Марек игра бараж за елита срещу Ботев (Враца), загубен злощастно след дузпи. Следващият мач на Марек е в понеделник срещу Миньор (Перник).

