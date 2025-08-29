Футболисти на Марек се срещнаха с юношите на клуба

Футболисти от представителния отбор на Марек осъществиха днес среща с млади надежди от детско-юношеската школа на клуба. По инициатива на директора на академията - Янек Кючуков, с талантите поговориха опитният Мартин Кавдански, вратарят Константин Костадинов, както и Християн Джаджаров, Даниел Кирилов и Валери Йорданов. Темата бе: "Предизвикателства пред младите футболисти при прехода към мъжкия футбол".

Юношите на Марек получиха ценни съвети от играчите от мъжкия тим, както и наставления за начина, по който трябва да се върви по пътя към голямата цел - израстване като професионален футболист. Срещата се проведе в Спортната зала в Дупница и се оказа изключително ценна за подрастващите.