Италия би без проблеми Германия на турнира в Торино

Домакините и настоящи световни шампиони от Италия записаха втора победа на силния четиристранен турнир "ФИПАВ Къп" в Торино.

Германия с лесна победа над Нидерландия на турнира в Торино

Момчетата на Фердинандо Де Джорджи надиграха категорично Германия, която е един от съперниците на България на предстоящото Световно първенство във Филипините, с 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) в мач, игран снощи пред около 4400 зрители в зала "Пала Вела".

Най-полезен за "Скуадра адзура" стана отново Камил Рихлицки с 16 точки, а Матиа Ботоло се отчете с 11 точки за успеха.

Най-резултатен за Германия пък бе звездата и капитан на тима Георг Гроцер с 14 точки, а Антон Бреме и Ерик Рьорс завършиха с по 7 точки.

В другата среща вчера Нидерландия обърна и се наложи над Турция с 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:22).

Днес (31 август), в последния ден на турнира, първо Германия ще играе с Турция, а след това Италия ще излезе срещу Нидерландия.

Снимки: federvolley.it