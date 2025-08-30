Германия с лесна победа над Нидерландия на турнира в Торино

Един от съперниците на България в предварителната група на Световното първенство за мъже във Филипините - Германия, започна с лесна победа на силния четиристранен турнир "ФИПАВ Къп" в Торино.

Михал Винярски май е готов със състава на Германия за СП

Воденият от селекционера Михал Винярски тим победи категорично Нидерландия с 3:0 (25:17, 25:20, 25:12) в откриващия мач на турнира в зала "Пала Вела", който премина почти изцяло под контрола на Бундестима. Най-резултатни за германците станаха Филип Йон и Тобиас Бранд с по 13 точки за победата.

След това домакините и настоящи световни шампиони от Италия надиграха Турция с 3:1 (25:19, 31:29, 19:25, 25:16) във втората среща от надпреварата.

Нови лоши новини и сериозни проблеми за Италия и Де Джорджи

Най-полезен за "Скуадра адзура" стана Камил Рихлицки с 20 точки, а Лука Поро и Алесандро Микиелето добавиха още 14 и 13 точки за успеха. За тима на Турция Адис Лагумджия също реализира 20 точки, а Ефе Мандърачъ завърши с 12 точки.

Днес (30 август) на турнира Нидерландия ще играе с Турция от 18,00 часа българско време, а след това от 21,30 часа Италия ще излезе срещу Германия.

Снимки: volleyball-verband.de и federvolley.it