Гуардиола: Имам чувството, че ще имаме добър сезон, макар че хората не вярват след последния мач

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола изрази увереност, че новият сезон ще бъде добър за отбора му, независимо че в миналия кръг Тотнъм победи "гражданите" на "Етихад", а представянето на Сити понесе много критики. В неделя "небесносините" гостуват на Брайтън в двубой от третия кръг на Премиър лийг.

"Този ​​сезон току-що започна. Вчера (б.ред. - Пеп визира жребия за Шампионската лига) се наслаждавахме на класирането за Шампионската лига от миналия сезон, така че ще бъдем там, в елита на европейския футбол. След два мача чувствам, че ще направим добър сезон. Знам, че хората може би не го вярват след случилото се в последния мач и може би в неделя.

Брайтън е наистина добър отбор. Доказаха го както миналия сезон, така и в предишните с Роберто де Зерби и Греъм Потър", коментира испанецът.

Гуардиола отказа да говори за това какво може да се случи до края на трансферния прозорец и разкри, че ще вземе решение за това който ще бъде титулярният вратар на отбора след затварянето на прозореца и приключването на паузата за националните отбори.

"В тази част от сезона, преди международните мачове и преди затварянето на трансферния прозорец, всичко е възможно. След това, когато ще играем срещу Манчестър Юнайтед, в Шампионската лига, срещу Арсенал, тогава всичко ще бъде по-ясно и ние ще вземем решенията. Зависи от представянето и много други неща.

Винаги сме се грижили за играчите. Това, което се случи при втория гол на Тотнъм, не е само вина на Джеймс Трафърд. Той е силен човек и огромна личност. Тук сме, за да им помогнем, няма съмнение в това", заяви Гуардиола по време на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago