Сити ще опита да превземе "Амекс Стейдиъм"

  • 31 авг 2025 | 09:11
Брайтън и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на английската Премиър лийг на "Амекс Стейдиъм". Срещата е в днешния 31-ви август (неделя) от 16:00 часа българско време.

Брайтън се намира в "опасната зона", заемайки 18-то място с едва една точка от първите два мача в Премиър лийг. "Чайките" имат само един отбелязан гол, докато "гражданите" се позиционираха в средата на класирането с актив от три пункта.

Брайтън записаха победа и равен в Премиър лийг след 1:1 срещу Фулъм и 0:2 срещу Евертън, но и имаха позитивни моменти в турнира за Карабао Къп. Там те разбиха Оксфорд Юнайтед с 6:0 преди броени дни, с което си върнаха част от позабравеното самочувствие. Манчестър Сити пък започне с впечатляващ успех срещу Уулвърхамптън, но след това при първото по-сериозно предизвикателство разочарова, губейки с 0:2 от Тотнъм.

Историята на последните пет сблъсъка между Брайтън и Манчестър Сити показва оспорвани двубои с лек превес за "гражданите". Последната им среща завърши наравно 2:2 на "Етихад", а преди това през есента на "Амекс" момчетата на Джосеп Гуардиола преклониха глава и загубиха с 1:2. В последния шампионски сезон на "гражданите" (2023/2024) обаче нещата бяха доста по-различни и отборът от Манчестър записа дубъл след победи с 4:0 и 2:1.

