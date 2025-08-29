Кремонезе добави драматична втора победа към гръмкия успех над Милан

Кремонезе записа втора победа в Серия "А", след като във втория кръг надделя по драматичен начин - с 3:2, над друг от новаците в елита - Сасуоло. След като преди седмица поднесоха изненадата с успех срещу Милан като гост, днес "тигрите" поведоха с 2:0 у дома и въпреки че допуснаха изравняване след почивката, се добраха до втория пореден успех с гол от дузпа в добавеното време.

MANUEL DE LUCA!



Cremonese are back ahead in added time! 🤯#CremoneseSassuolo 3-2 pic.twitter.com/4AwoHfOvWf — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 29, 2025

В първия половин час не се случи почти нищо интересно, като защитите на двата отбора не допускаха никакви особени положения. Краят на полувремето обаче бе повече от интересен. В 37-ата минута домакините поведоха, след като Филипо Терачано засече с глава центриране от корнер на Вандепуте. Ветеранът Неманя Матич, който дебютира за Сасуоло изпусна съперника в тази ситуация.

По-малко от 120 секунди по-късно Кремонезе удвои. Дзербин отне от Дойг и сложи началото на контраатака. Васкес добре изведе Санабрия, който дриблира между двама бранители и стреля от малък ъгъл, а Франко Васкес засече отблизо с коляно за 2:0.

Малко след това Аудеро спаси много добро изпълнение на Берарди от пряк свободен удар, а след това Сасуоло имаше още един чудесен шанс да намали резултата, но удар на Пинамонти срещна гредата.

В самото начало на втората час Санабрия пропусна златен шанс да реализира трето попадение за домакините, но отблизо с глава стреля право в ръцете на вратаря.

Този пропуск се оказа с доста висока цена, тъй като в 65-ата минута Андреа Пинамонти намали резултата, след като овладя добре с гръб към вратата, обърна и стреля в ъгъла. Няколко минути след това гостите получиха дузпа, след като Граси връхлетя върху Фадера. Доменико Берарди бе точен от бялата точка в 73-тата минута за 2:2.

Десетина минути след това Окереке прати топката във вратата на гостите за трети път, но попадението бе отменено заради нарушение срещу Канде, който бе побутнат в гръб и падна. В 89-ата минута пък Мурич направи много важно спасяване, след като Де Лука излезе очи в очи срещу него.

В 91-вата минута обаче Фадера сгреши фатално и препъна изпреварилия го Мусолини. Мануел Де Лука бе точен от бялата точка, с което донесе победата на Кремонезе.

Следвай ни:

Снимки: Imago