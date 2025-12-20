Популярни
Йордан Йовчев: Перспективата ни е далеч след Лос Анджелис 2028

  • 20 дек 2025 | 19:48
  • 360
  • 0
Йордан Йовчев смята, че отиващата си 2025 година е била изключително успешна за Българската федерация по спортна гимнастика. Една от легендите в този спорт отчете доброто представяне на Кевин и Еди Пеневи, както и на Валентина Георгиева.

ЦСКА спечели напдреварата при мъжете на турнира "Йордан Йовчев"
ЦСКА спечели напдреварата при мъжете на турнира "Йордан Йовчев"

Генералният секретар на централата се включи в откриването на 12-то издание на турнира, носещ именно неговото име.

„Направили сме няколко купи и награждавания. Изключително съм доволен и радостен, че вече 12-та година даваме шанс на младото поколение да покаже своите умения. Радостното е, че се чака този турнир, който е пред коледен, цяла година. Това е един стимул за тях да тренират през цялата година, да надграждат себе си и да покажат в нейния край кой какво е научил, както и как се справят“, започна той, цитиран от БНТ.

„Така сме направили регламента, че децата са по-скоро селектирани или най-добрите във възрастовата си група, които са в различните части на България от спорните клубове, да излъчим най-добрите. Със сигурност има не сам мои последователи, но ще на Красимир Дунев и Валентина Георгиева. Това са децата, с които разполагаме и най-доброто към момента. Надявам се, че с това, което правим, да им дадем допълнителен стимул да се занимават с този тежък спорт“, заяви още легендарният гимнастик.

Единственият българин, участвал на шест олимпиади, коментира и каква година изпраща Българската федерация по спортна гимнастика.

„Мога да кажа, че беше изключително успешна. В лицето на Валентина Георгиева, въпреки контузиите, които получи, тя направи много призови класирания на имаше световни купи. Беше обявена за Най-добра гимнастичка на Европа. Мъжкият национален отбор се справя прекрасно в лицето на Еди и Кевин Пеневи. Има добра перспектива. Мисля, че голямата цел не е само Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис, но и да има по-далечна перспектива, по-добри клубове и по-силен вътрешен календар. Затова и правим повече състезания.“

„За нас е привилегия отново да бъдем домакини за десето юбилейно издание на Световната купа във Варна. Надяваме се, че както винаги, ще имаме призови класирания. Освен че ни гласуват доверие като организатори, да се справим и добре“, каза още Йовчев.

