ЦСКА спечели напдреварата при мъжете на турнира "Йордан Йовчев"

Тимът на ЦСКА спечели отборната надпревара в мъжко направление на турнира по спортна гимнастика „Йордан Йовчев“ за купа „Дженерали“. В 12-ото издание на престижното състезание гимнастиците на „червения“ клуб събраха общо 198,050 точки.

В индивидуалното класиране в първа категория (родени 2013-2014 година) шампион стана Павел Попов от ЦСКА с 65.900 точки. Втори се нареди Онур Хикмет от Торнадо с 62.250 точки, а трети завърши Александър Живков от Гераниум с 58.200 точки.

Във втора категория (родени 2011-2012) златния медал спечели Михаил Божанин от ЦСКА с актив от 63.550 точки. В третата категория (родени 2009-2010) първото място зае Борис Караджинов от ЦСКА с 67.650 точки.

Състезателите с най-високи оценки на всеки от шестте уреда получиха специални ваучери от спонсорите на турнира, като четири от тях спечели Павел Попов от ЦСКА. Отборните победители и състезателите, класирали се в призовата тройка в индивидуалните категории бяха отличени с парични награди.

В женско направление отборен шампион е Левски-Спартак (София) с 215.281 точки. В категория 4 (родени през 2012- 2013) първа е Валерия Хинкова от Левски-Спартак със сбор от 43.666 точки, в категория 3 (родени през 2014-2015) златото взе Ксения Матанова от Левски-Спартак с 41.699 точки, категория 2 (родени през 2016 година) триумфира Виктория Илиева от Етър-Стил с 52.460 точки, а в категория 1 (родени през 2017 година) шампионка е Александра Накова от Левски-Спартак със 76.616 точки.

"Изключително сме доволни и радостни, че вече 12-а година даваме възможност на младото поколение да покаже своя талант, умения и развитие. Радостното е, че децата очакват този предколеден турнир през цялата година и той се превръща в сериозен стимул за постоянни тренировки и работа. В края на сезона те имат шанс да демонстрират какво са научили и докъде са стигнали", коментира легендата на българската спортна гимнастика Йордан Йовчев.

"Регламентът е изготвен така, че участие да вземат най-добрите състезатели във възрастовите си групи от различни части на България. Това са децата, с които разполагаме към момента, и чрез този турнир се стремим да им дадем допълнителен стимул да продължат да се занимават с този тежък спорт. По традиция надпреварата е съпътствана от много награди, тъй като идеята е не само състезателна, но и да се донесе радост и усмивки - както за децата, така и за техните треньори и родители, които полагат сериозни усилия", добави той.

"Годината беше изключително успешна за гимнастическите спортове у нас. Въпреки контузиите бяха постигнати редица призови класирания в световни купи, а националните отбори при мъжете и подрастващите се справят добре и показват добра перспектива. Целта ни не е само участието на Олимпийските игри, но и дългосрочно развитие - по-силен вътрешен календар, повече състезания и натрупване на опит. През 2026 България отново ще бъде домакин на юбилейното десето издание на Световната купа във Варна, което е признание за добрата организация и гласуваното доверие. Нарастващата конкуренция в националните отбори е положителен знак за бъдещето и за по-силното представяне на страната", коментира Йордан Йовчев.