Йоанна Ангелова е новият председател на Комисията по масов спорт към БФХГ

Управителният съвет на Българската федерация по художествена гимнастика утвърди Йоанна Ангелова за председател на Комисията по масов спорт.

Досегашният председател на комисията Дарина Джурова направи самоотвод от поста поради невъзможност да съчетава ангажиментите, свързани с длъжността, със своите служебни задължения.

По предложение на Комисията по масов спорт, Управителният съвет към БФХГ взе решение да гласува доверие на Йоанна Ангелова, която поема ръководството на комисията с отговорността да продължи развитието и утвърждаването на масовия спорт в страната.

"Българската федерация по художествена гимнастика изказва благодарност на г-жа Дарина Джурова за положената работа и усилията ѝ в полза на масовия спорт и пожелава успех на Йоанна Ангелова в новата й роля", написаха от централата във Фейсбук.