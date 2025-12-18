Близо 1000 деца от 17 клуба участват в 11-ото издание на Коледния гимнастически и танцов фестивал

Близо 1000 деца от 17 спортни клуба ще се включат в 11-ото издание на „Коледен гимнастически и танцов фестивал“, който ще се проведе на 20 и 21 декември в многофункционалната зала на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Организаторите са подготвили медали и награди за всички участници, а специален акцент в тазгодишното издание ще бъдат родителите, които ще бъдат активно въвлечени в част от състезателните и забавните игри.

Фестивалът ще предложи два дни, изпълнени с художествена гимнастика, спортна гимнастика, аеробика, танци и състезателни игри. Програмата започва в събота от 9:00 ч. и ще продължи до 19:00 ч., а в неделя стартът е от 9:30 ч., като проявите ще приключат около 17:30 ч.

„За 11-и път се събираме заедно с клубове и школи от цялата страна. Идеята ни е не просто да направим състезание, а да създадем истински коледен празник за децата, изпълнен с движение, радост и много положителни емоции“, сподели доц. д-р Мария Гатева – преподавател в НСА и президент на клуб по художествена гимнастика „Нюанс – НСА“.

По традиция фестивалът има и благотворителен характер, но тази година организаторите са решили да насочат усилията си основно към преживяването на децата и техните семейства. „Тази година акцентът ни е върху самите деца и родителите. Искаме те да бъдат активни, да участват заедно и да усетят празника по един по-различен начин“, допълни Гатева.

Проявата е изключително важна за най-малките участници, за които това често е първа изява пред публика. „Когато децата застанат пред зрители и видят по-големите каки и батковци, те разбират към какво се стремят. Това ги мотивира и им дава увереност“, обясни още тя.

За по-големите състезатели фестивалът е възможност за творческа изява. Част от съчетанията и танцовите композиции са създадени изцяло от самите деца, което развива тяхното въображение и креативност. „Оставяме ги да творят самостоятелно, защото това е изключително важно за правилното им развитие. В днешно време информацията често е поднесена наготово, а въображението има нужда да бъде стимулирано“, подчерта доц. д-р Гатева.

Краят на годината е и време за равносметка. За КХГ „Нюанс – НСА“ 2025 година е била изключително емоционална и успешна. Клубът отчита силен състезателен сезон, а най-голямото постижение е бронзовият медал на Лора Христова на финал при националките – дългоочакван и изстрадан успех.

Амбициите през 2026 г. са още по-високи и насочени към нови върхове. Основната цел пред клуба е Лора Христова да направи следващата голяма крачка и да намери място в националния отбор индивидуално, както и да се наложи сред водещите гимнастички на международната сцена.

„Пожелаваме си през 2026 година Лора да успее да влезе в националния отбор индивидуално. Вярваме, че има какво да покаже – не само на българската художествена гимнастика, но и на международната сцена. Най-важното е децата да вярват в себе си, да работят упорито и да имат доверие на треньорите си, защото това скъсява пътя към успеха“, заяви доц. д-р Мария Гатева.