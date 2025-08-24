Гигант подчини СФК Раковски в голово шоу

Популярни
ЦСКА с нова голяма издънка, загуби и дербито с ЦСКА 1948 - на живо от стадион "Васил Левски"
  • 24 авг 2025 | 21:20
Гигант (Съединение) спечели гостуването си на СФК Раковски от едноименния град с 5:4. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Георги Балджийски даде преднина на домакините. Опитният Александър Андонов заличи пасива. Играещият старши треньор Валери Домовчийски вдигна феновете на крака с гол за 2:1. Венцислав Белчев изравни за гостите. После играещия пом.треньор Петър Атанасов вкара дузпа за СФК Раковски. Белчев обаче разтресе за втори път мрежата на съперника – 3:3. Съотборниците му Агоп Копчиян и Георги Мавродиев вкараха за победния обрат. С второто си попадение, Домовчийски фиксира окончателното 4:5.

