Валери Домовчийски: Не спираме да работим за да се подобрим

Утре новакът СФК Раковски от едноименния град ще гостува на Атлетик (Куклен). Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни да играем срещу съперник, който е в подем. Това не ни притеснява. Важно е какво ще направим ние на терена. Добре се представяме в атака от началото на сезона. Допускаме обаче доста голове в нашата врата. Не спираме да работим за да се подобрим в защита. Всеки двубой е сериозно изпитание за нас“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.