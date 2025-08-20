Спартак (Пловдив) елиминира Атлетик (Куклен) за купата на България

Популярни
  • 20 авг 2025 | 19:50
Спартак (Пловдив) надигра у дома Атлетик (Куклен) с 2:0 в полуфинал на Област Пловдив от турнира за купата на България. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Те доминираха през първото полувреме, когато можеха да премахнат окончателно интригата, но пропиляха няколко отлични възможности за гол. Все пак Свилен Щерев им даде преднина с красив гол в 27-ата минута. Със започване на втората част, гостите повече търсиха противниковата вратар. В 58-ата минута обаче Димо Бакалов реализира второто попадение, след като секунди преди това влезе в игра  от скамейката на „гладиаторите“. В оставащото време, пловдивчани контролираха всичко и резултата се запази.

