Полша на 1/4-финал след изключителна драма срещу Белгия

  • 30 авг 2025 | 19:12
  • 344
  • 0
Волейболистките от националния отбор на Полша продължават напред към 1/4-финалите на Световното първенство в Тайланд след изключителна драма. Воденият от Стефано Лаварини буквално излъга Белгия с 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10) във втората 1/8-финална среща за деня на турнира, играна този следобед пред близо 3000 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025
Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025

Така "Дружина полска" се класира за 1/4-финалите на Мондиала, което се случва за втори пореден път. На 1/4-финала Полша ще излезе срещу олимпийският шампион Италия, който по-рано днес не срещна проблеми и би категорично Германия с 3:0 гейма на 1/8-финалите. Този мач по програма ще бъде в сряда (3 септември) от 16,30 часа българско време.

Белгия отпада от шампионата на планетата, но въпреки това записва едно от най-добрите си класирания в историята достигайки до 1/8-финалите.

Най-полезна за Полша стана Мартина Лукашич с 20 точки (1 блок и 2 аса) за победата. Магдалена Стисяк (2 блока) и Агниешка Корнелук (5 блока! и 1 ас) добавиха по 15 точки за успеха.

За белгийките капитанката на тима Брит Ерботс заби 23 точки (1 блок и 1 ас). Полин Мартен пък се отчете с 19 точки (1 блок), но и нейните усилия не бяха достатъчно за победата.

Снимки: en.volleyballworld.com

