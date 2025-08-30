Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025

Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 30 авг 2025 | 14:46
  • 118
  • 0
Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025

Олимпийският шампион Италия се класира безпроблемно за 1/4-финалите на Световното първенство за жени в Тайланд. Момичетата на Хулио Веласко биха повече от категорично Германия с 3:0 (25:22, 25:18, 25:11) в мач от 1/8-финалите на Мондиала, игран този следобед пред около 3500 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

По този начин "Скуадра адзура" продължава напред към 1/4-финалите на шампионата на планетата. Там Италия очаква победителя от 1/8-финална двойка между Полша и Белгия, които играят по-късно днес. Този 1/4-финал по програма ще бъде в сряда (3 септември) от 16,30 часа българско време.

Германия пък отпада от по-нататъшно участие на турнира.

Над всички за олимпийските шампионки беше звездата Паола Егону с 21 точки (4 блока и 1 ас) за победата. Стела Нервини (1 ас) и Сара Фаар (1 ас) реализираха още 11 и 10 точки за успеха.

За Бундестима единствената с двуцифров актив бе Лина Алсмайер с 10 точки, докато Хана Ортман и Емилия Веске (2 блока) завършиха с по едва 7 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Без изненади в състава на България за Световното

Без изненади в състава на България за Световното

  • 29 авг 2025 | 21:16
  • 13331
  • 23
Алекс Грозданов: Надявам се да постигнем добър резултат, по-добър от тези на предишните световни първенства

Алекс Грозданов: Надявам се да постигнем добър резултат, по-добър от тези на предишните световни първенства

  • 29 авг 2025 | 19:16
  • 2074
  • 5
Япония се справи с Тайланд и е на 1/4-финал

Япония се справи с Тайланд и е на 1/4-финал

  • 29 авг 2025 | 18:50
  • 840
  • 0
Нови лоши новини и сериозни проблеми за Италия и Де Джорджи

Нови лоши новини и сериозни проблеми за Италия и Де Джорджи

  • 29 авг 2025 | 17:08
  • 1910
  • 1
Решават за Рок Можич в последния момент преди Световното

Решават за Рок Можич в последния момент преди Световното

  • 29 авг 2025 | 16:40
  • 1573
  • 0
Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

Нидерландия детронира шампиона Сърбия след невероятна драма

  • 29 авг 2025 | 15:42
  • 3019
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

  • 30 авг 2025 | 10:22
  • 14114
  • 33
Новият футболист на Левски вече е при "сините"

Новият футболист на Левски вече е при "сините"

  • 30 авг 2025 | 14:28
  • 3322
  • 3
Челси 0:0 Фулъм, отменен гол на гостите

Челси 0:0 Фулъм, отменен гол на гостите

  • 30 авг 2025 | 14:45
  • 2493
  • 0
Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

Нюкасъл обяви рекордната покупка, която доближава Исак до Ливърпул

  • 30 авг 2025 | 13:07
  • 7226
  • 2
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 14498
  • 157
Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия води убедително

Ден 4 на ЕвроБаскет: Германия води убедително

  • 30 авг 2025 | 14:10
  • 3580
  • 0