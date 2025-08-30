Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025

Олимпийският шампион Италия се класира безпроблемно за 1/4-финалите на Световното първенство за жени в Тайланд. Момичетата на Хулио Веласко биха повече от категорично Германия с 3:0 (25:22, 25:18, 25:11) в мач от 1/8-финалите на Мондиала, игран този следобед пред около 3500 зрители в зала "Хуамарк" в Банкок.

По този начин "Скуадра адзура" продължава напред към 1/4-финалите на шампионата на планетата. Там Италия очаква победителя от 1/8-финална двойка между Полша и Белгия, които играят по-късно днес. Този 1/4-финал по програма ще бъде в сряда (3 септември) от 16,30 часа българско време.

Германия пък отпада от по-нататъшно участие на турнира.

Над всички за олимпийските шампионки беше звездата Паола Егону с 21 точки (4 блока и 1 ас) за победата. Стела Нервини (1 ас) и Сара Фаар (1 ас) реализираха още 11 и 10 точки за успеха.

За Бундестима единствената с двуцифров актив бе Лина Алсмайер с 10 точки, докато Хана Ортман и Емилия Веске (2 блока) завършиха с по едва 7 точки.

Снимки: en.volleyballworld.com