Гари Уилсън измести Шон Мърфи от топ 16

Гари Уилсън спечели пет поредни фрейма, за да победи бившия шампион от "Мастърс" и UK Championship Марк Алън с 6:2 и да достигне финала на Wuhan Open. По този начин Гари си осигури и завръщане в световния топ 16.

Марк Уилямс не можа да стигне финала в Ухан

Световният №18 в момента Уилсън вече ще се изкачи поне до 16-о място с гарантираните £63,000 за участие във финала, измествайки действащия шампион на "Мастърс" Шон Мърфи на 17-а позиция.

Пътят на Уилсън към мача за титлата премина през истински „звезден състав“ от съперници. Той вече беше елиминирал Мърфи, световния №1 Джъд Тръмп и четирикратния световен шампион Джон Хигинс, за да стигне до полуфиналите.

Днес Уилсън се изправя срещу действащия шампион на Ухан Сяо Гуодонг за трофея и голямата награда от £140,000.

Двамата финалисти имат сходни истории в кариерите си. Уилсън прекъсна 18-годишното си чакане за първа ранкинг титла на Scottish Open 2023, а година по-късно я защити. Сяо чакаше 17 години след влизането си в професионалния тур, преди да спечели първото си отличие на миналогодишния Wuhan Open. Сега той може да повтори постижението на Уилсън, ако триумфира във финала.