Тебого с добри думи за промяната в Лайлс след Олимпийските игри в Париж

21-годишният спринтьор от Ботсвана Лециле Тебого похвали американския си съперник Ноа Лайлс за проявеното смирение през този сезон, докато ожесточеното им съперничество продължава да нажежава пистата. В четвъртък вечер в Цюрих двамата предложиха поредния спиращ дъха дуел на 200 метра за мъже на финала на Диамантената лига.

Лайлс, който изоставаше от Тебого в началото, успя да навакса в последната отсечка и да го изпревари със сантиметри, за да си осигури победата с време 19.74 секунди.

Тебого, олимпийският шампион на 200 метра, завърши само на 0.02 секунди зад него.

"Това не е истинският ми потенциал в момента. Чувствам, че има още много в резервоара, което хората трябва да видят. Приемам това като голяма мотивация за тренировките си и от утре до последния ден на финала на 200 метра трябва да дам всичко от себе си. Трябва да се раздам докрай“, заяви Тебого след състезанието.

Лайлс победи Тебого в здрава битка за диамантения трофей на 200 метра

Тебого: Лайлс вече е смирен

Тебого, който победи Лайлс на Олимпийските игри в Париж по-рано това лято, коментира променящото се поведение на своя съперник.

Младокът предположи, че Лайлс е смекчил публичната си увереност след последните неуспехи.

"Подготвях се за това състезание толкова дълго, само за да го загубя на финалната линия. Това е силната ми страна – трябва да оставиш краката да говорят. Защото колкото повече говориш, а не можеш да го докажеш, означава, че само говориш, но не се доказваш“, отбеляза Тебого.

"Но аз не говоря, просто оставям краката да си свършат работата. Мисля, че сега Лайлс е смирен. Той знае какво може да се случи в този спорт. Днес печели, утре може да загуби. Вярвам, че след Париж той е смирен и не говори толкова много“, добави той.

Съперничество, изградено върху уважение

Лайлс, действащият световен шампион на 100 и 200 метра, не е непознат за голямата сцена.

Въпреки че се бореше с възпаление в слабините по-рано през сезона, той се завърна в силна форма, за да спечели шестата си титла от Диамантената лига – повече от всеки друг лекоатлет в историята на състезанието.

Тебого обаче остава уверен в способността си да притиска Лайлс още повече.

"Но вярвам, че той все повече се страхува от другия атлет. Сега е просто по-спокоен. В момента сме равностойни. Със сигурност ще бягам и двете дисциплини в Токио. Просто искам да се раздам напълно“, каза той.

Победата в Цюрих беше ключово напомняне за доминацията на Лайлс на 200 метра. Неговото време от 19.74 секунди, макар и далеч от рекорда му на турнира от 19.52 секунди от 2022 г., все пак е сред петте най-бързи времена на 200 метра за годината. Това също така бележи неговата 19-а победа в Диамантената лига в тази дистанция.

Тебого, едва на 21 години, продължава да се утвърждава като лицето на следващото поколение в спринта.

За втора поредна година обаче той бе лишен от титлата в Диамантената лига от американски съперник – миналата година от Кени Беднарек в Брюксел, а сега от Лайлс в Цюрих.