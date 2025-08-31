Лудогорец се завръща в efbet Лига срещу закъсалите "канарчета"

Лудогорец посреща Ботев (Пловдив) в късния неделен двубой от efbet Лига. Срещата на "Хювефарма Арена" започва с първия съдийски сигнал Васил Минев в 21:30 часа.

При победа "орлите" ще съберат 16 точки, по-рано на "Герена" ще се играе дербито между Левски и ЦСКА 1948, като "сините" и "червените" имат равен брой точки със "зелените" - по 13.

Преди три дни отборът на Руи Мота елиминира шампиона на Северна Македония Шкендия от Лига Европа и се нареди в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир. "Орлите" имаха нужда от продължения, за да преодолеят своя съперник от Тетово.

Ботев (Пловдив) пък се намира в труден момент от своята история - "канарчетата" са в дъното на класирането с четири точки от пет изиграни мача.

Пловдивският гранд имаше пауза и със сигурност футболистите са поотпочинали, след като двубоят от предишния кръг срещу Левски беше отложен заради гостуването на "сините" на АЗ Алкмаар.

Лудогорец - Ботев (Пловдив)

Съдия: Васил Минев

Начало: 21:30 часа.

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград