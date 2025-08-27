Ботев (Пловдив) възобновява срещите между футболисти и фенове на отбора

Ботев (Пловдив) ще възобнови традиционните срещи между футболисти от представителния тим и фенове на отбора, съобщиха от ръководството на "канарчетата".

Първото събитие от инициативата ще се състои на 28 август (четвъртък) от 18:30 часа във фен магазина на стадион "Христо Ботев".

Привържениците на "канарчетата" ще имат възможността да се срещнат с две от новите попълнения на отбора през това лято – Симеон Петров и Армстронг Око-Флекс.

"Всеки един от вас ще получи картичка с автограф от двамата футболисти, както и възможност за снимка за спомен. Срещата ще продължи до 19:30 часа, а във фен магазина ще можете да откриете разнообразие от клубни артикули", написаха от Ботев (Пловдив).