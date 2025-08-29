Популярни
  • 29 авг 2025 | 10:11
Стана ясна програмата на националите за предстоящите мачове с Испания и Грузия

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 31 август, на базата в Бояна, където ще стартира с подготовката си за предстоящите световни квалификации с Испания в София (4 септември, 21:45 ч.) и с Грузия в Тбилиси (7 септември, 16:00 ч.), информират от БФС. В понеделник, 1 септември, националният селекционер Илиан Илиев и двама футболисти ще застанат пред медиите в 17:30 ч. в Бояна. От 18:00 ч. ще започне тренировката на “лъвовете”, като първите 15 минути ще бъдат открити за журналисти

Стоичков за България - Испания: Хората трябва да дойдат да гледат своя национален отбор, а не испанците
Стоичков за България - Испания: Хората трябва да дойдат да гледат своя национален отбор, а не испанците

Официалната пресконференция на България преди мача с Испания ще бъде на 3 септември от 17:00 ч. и ще се проведе в специално обособена за целта зона, до която ще се достига през медийния 26-и вход на Националния стадион. Официалната тренировка на “лъвовете” ще стартира в 17:30 ч., като първите 15 минути от нея ще бъдат достъпни за представители на медиите

Пресконференцията на гостите от Испания е с начален час 18:15. Официалната тренировка на Испания стартира в 19:00 ч. и отново медиите ще може да присъстват на първия четвърт час от заниманието

Националният отбор на България ще отлети за Тбилиси с чартърен полет в събота, 6 септември, в 9:20 ч. Пресконференцията на “лъвовете” е същия ден от 18:00 ч. местно време на стадион “Борис Пайчадзе”. В 18:30 ч. стартира и официалната тренировка, като първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за медиите. Отборът на Илиан Илиев ще се завърне на българска земя веднага след мача в неделя, 7 септември

