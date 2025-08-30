Лами отказал да подпише с отбор в Русия

Един от най-конвертируемите футболисти на Локомотив (Пловдив) Жулиан Лами е отказал трансфер в руския Торпедо Москва, съобщава “Тема Спорт”.

Клубът от Русия е изпратил изключително добра оферта за френското крило, която е била удовлетворяваща за “черно-белите”, но Лами е отказал да я приеме.

Това е вбесило ръководните фактори на “Лаута” и най-вече Христо Крушарски, заради което френският играч пропусна последните два двубоя със Славия и Черно море, като причината не е контузия.

Решението е било взето от Душан Косич, който най-вероятно върне в групата бунтаря Лами, но той отново ще остане на пейката и срещу Спартак Варна.