Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Марк Уилямс не можа да стигне финала в Ухан

Марк Уилямс не можа да стигне финала в Ухан

  • 29 авг 2025 | 16:57
  • 410
  • 0
Марк Уилямс не можа да стигне финала в Ухан

Местният любимец и действащ шампион Сяо Гуодонг победи трикратния световен шампион Марк Уилямс с 6:3 и се класира за втори пореден финал на Откритото първенство на Ухан.

Сяо получаваше силна подкрепа от публиката през цялата седмица, както и при титлата си миналата година. Той е родом от град Чунцин, който граничи с китайската провинция Хубей, където се намира Ухан.

Преди 12 месеца Сяо се изправи във финала на 2024 г. срещу своя сънародник Съ Дзяхуей. Тогава спечели с 10:7 и завоюва първата си ранкинг титла в кариерата – 17 години след като стана професионалист, и то пред своите приятели и семейство.

Оттогава насам Сяо проби в топ 16 на света и достигна още полуфинали на ранкинг турнири – на Международния шампионат 2024, Откритото първенство на Шотландия 2024 и Германския Мастърс 2025. Той също така беше финалист срещу Уилямс на миналогодишния Шампион на шампионите.

50-годишният Уилямс приключи участието си след своя 68-ми полуфинал на ранкинг турнир. С 26 титли в кариерата, той ще трябва да почака още в опита си да стане първият играч, печелил турнирни титли в тийнейджърска възраст, 20-е, 30-е, 40-е и 50-е си години.

Първите четири фрейма днес бяха поделени, след което с брейк от 75 точки в петата партия Сяо поведе с 3-2. Уилямс изравни след дълъг 27-минутен шести фрейм, но 36-годишният Сяо веднага отвърна със серия от 80 точки за 4:3. Той увеличи аванса си на 5:3, а след това навакса изоставане от 58-0 с брилянтна поредица от 68 точки, за да затвори мача.

Във финала утре Сяо ще се изправи срещу Марк Алън или Гари Уилсън в мач до 10 спечелени фрейма, като победителят ще прибере наградата от £140,000.

„Може би в Ухан има някаква магическа сила, която ме тласка напред", каза Сяо. "Също така смятам, че това се дължи на късмета и подкрепата, които получавам от всички тук.

За мен е чест да играя срещу легенди като Марк Уилямс, Джон Хигинс и Рони О’Съливан. Разбира се, след като загубих от Марк във финала на Шампион на шампионите миналата година, сега победата срещу него е огромен тласък за увереността ми. Всеки път, когато се изправям срещу тези велики играчи, искам да се уча от тях.

Фокусът ми наистина се подобри след 3:3. Казах си, че въпреки че днес не реализирах много високи серии, трябва напълно да се концентрирам върху контрола на бялата топка при всеки удар. Дори при последната серия не бях нервен – опитах се да я приема като нормална ситуация и да остана спокоен“, завърши китаецът.

Следвай ни:

Още от Снукър

Марк Уилямс е на 68-ия си ранкинг полуфинал!

Марк Уилямс е на 68-ия си ранкинг полуфинал!

  • 28 авг 2025 | 13:16
  • 3923
  • 0
Намери се кой да спре "Проклятието на Динг"

Намери се кой да спре "Проклятието на Динг"

  • 26 авг 2025 | 13:17
  • 1447
  • 0
Робъртсън надви Рони в епичен финал в Саудитска Арабия

Робъртсън надви Рони в епичен финал в Саудитска Арабия

  • 17 авг 2025 | 10:26
  • 22119
  • 7
Легендата Ян Верхаас се оттегля от съдийството

Легендата Ян Верхаас се оттегля от съдийството

  • 16 авг 2025 | 10:24
  • 3023
  • 0
Извънземен! Рони О'Съливан с два максимума в един мач и финал в Саудитска Арабия

Извънземен! Рони О'Съливан с два максимума в един мач и финал в Саудитска Арабия

  • 16 авг 2025 | 08:03
  • 24341
  • 6
Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

Нийл Робъртсън: Когато ми падна формата, си изградих екип

  • 15 авг 2025 | 11:41
  • 2559
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

Скандално! Филип Филипов-Фичо изгонен от ЦСКА и заради залагания срещу “червените”

  • 29 авг 2025 | 14:53
  • 38120
  • 124
Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

Тежък жребий за Лудогорец в ЛЕ - "орлите" срещат Десподов, силни испанци и французи

  • 29 авг 2025 | 14:35
  • 71243
  • 97
Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

Боримиров: Благодарение на мачовете в Европа натрупахме безценен опит

  • 29 авг 2025 | 16:41
  • 8661
  • 20
Монтана 1:0 Добруджа, домакините със сериозен пропуск за втори гол

Монтана 1:0 Добруджа, домакините със сериозен пропуск за втори гол

  • 29 авг 2025 | 18:12
  • 2521
  • 4
Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

Испания идва с всичките си звезди на “Васил Левски” срещу България

  • 29 авг 2025 | 12:58
  • 25069
  • 41
Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 40772
  • 61