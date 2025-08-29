Марк Уилямс не можа да стигне финала в Ухан

Местният любимец и действащ шампион Сяо Гуодонг победи трикратния световен шампион Марк Уилямс с 6:3 и се класира за втори пореден финал на Откритото първенство на Ухан.

Сяо получаваше силна подкрепа от публиката през цялата седмица, както и при титлата си миналата година. Той е родом от град Чунцин, който граничи с китайската провинция Хубей, където се намира Ухан.

THERE'S JUST SOMETHING ABOUT WUHAN FOR XIAO! 🔥



Reigning champ Xiao Guodong makes it to back-to-back finals in Wuhan, beating Mark Williams 6-3.#WuhanOpen pic.twitter.com/ch8rvYSJzl — WST (@WeAreWST) August 29, 2025

Преди 12 месеца Сяо се изправи във финала на 2024 г. срещу своя сънародник Съ Дзяхуей. Тогава спечели с 10:7 и завоюва първата си ранкинг титла в кариерата – 17 години след като стана професионалист, и то пред своите приятели и семейство.

Оттогава насам Сяо проби в топ 16 на света и достигна още полуфинали на ранкинг турнири – на Международния шампионат 2024, Откритото първенство на Шотландия 2024 и Германския Мастърс 2025. Той също така беше финалист срещу Уилямс на миналогодишния Шампион на шампионите.

50-годишният Уилямс приключи участието си след своя 68-ми полуфинал на ранкинг турнир. С 26 титли в кариерата, той ще трябва да почака още в опита си да стане първият играч, печелил турнирни титли в тийнейджърска възраст, 20-е, 30-е, 40-е и 50-е си години.

Първите четири фрейма днес бяха поделени, след което с брейк от 75 точки в петата партия Сяо поведе с 3-2. Уилямс изравни след дълъг 27-минутен шести фрейм, но 36-годишният Сяо веднага отвърна със серия от 80 точки за 4:3. Той увеличи аванса си на 5:3, а след това навакса изоставане от 58-0 с брилянтна поредица от 68 точки, за да затвори мача.

Във финала утре Сяо ще се изправи срещу Марк Алън или Гари Уилсън в мач до 10 спечелени фрейма, като победителят ще прибере наградата от £140,000.

„Може би в Ухан има някаква магическа сила, която ме тласка напред", каза Сяо. "Също така смятам, че това се дължи на късмета и подкрепата, които получавам от всички тук.

За мен е чест да играя срещу легенди като Марк Уилямс, Джон Хигинс и Рони О’Съливан. Разбира се, след като загубих от Марк във финала на Шампион на шампионите миналата година, сега победата срещу него е огромен тласък за увереността ми. Всеки път, когато се изправям срещу тези велики играчи, искам да се уча от тях.

Фокусът ми наистина се подобри след 3:3. Казах си, че въпреки че днес не реализирах много високи серии, трябва напълно да се концентрирам върху контрола на бялата топка при всеки удар. Дори при последната серия не бях нервен – опитах се да я приема като нормална ситуация и да остана спокоен“, завърши китаецът.