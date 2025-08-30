Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фриц отстрами американците на US Open

Фриц отстрами американците на US Open

  • 30 авг 2025 | 10:17
  • 352
  • 0
Фриц отстрами американците на US Open

Американският тенисист Тейлър Фриц победи швейцареца Жером Ким в третия кръг със 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4. Мачът продължи 3 часа и 1 минута. 27-годишният американец, четвърти в схемата, записа 20 аса, допусна 1 двойна грешка и реализира 3 от 6 точки за пробив.

Следващият опонент на Фриц ще бъде чехът Томас Махач.

Шестият поставен Бен Шелтън се отказа заради контузия от мача си от третия кръг срещу французина Адриан Манарино. Това беше тежък удар върху надеждите на американците да сложат край на 22-годишното им чакане за шампион от Големия шлем при мъжете.

Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen
Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen

Шелтън хвана лявото си рамо и се сви от болка, след като в началото на четвъртия сет в оспорван мач нанесе удар от форхенд и го притисна на мястото, докато се готвеше да приеме сервис от Манарино във втория гейм.

"Току-що направих нещо с рамото си, не знам какво е. Много ме боли“, каза Шелтън на баща си и треньор Брайън Шелтън, преди да вземе медицинско прекъсване по средата на втория гейм в четвъртия сет.

Малко по-късно Шелтън напусна корта при 2:2 сета - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Резултати от 6-ия ден на US Open

Резултати от 6-ия ден на US Open

  • 30 авг 2025 | 07:15
  • 12798
  • 0
Джокович даде само сет на една от любимите си жертви

Джокович даде само сет на една от любимите си жертви

  • 30 авг 2025 | 05:36
  • 6132
  • 6
Сабаленка взе жадувания реванш от Лейла Фернандес

Сабаленка взе жадувания реванш от Лейла Фернандес

  • 30 авг 2025 | 05:14
  • 2042
  • 2
Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen

Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen

  • 30 авг 2025 | 03:18
  • 2615
  • 0
Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

Рибакина за първи път е осминафиналистка на US Open, Паолини отпадна

  • 29 авг 2025 | 22:47
  • 1150
  • 0
Алкарас продължава без загубен сет на US Open

Алкарас продължава без загубен сет на US Open

  • 29 авг 2025 | 21:23
  • 4266
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

Кристиано Джарета за Sportal.bg: С ЦСКА бяхме близо да изпреварим Лудогорец! Очаквам клубът отново да полети

  • 30 авг 2025 | 10:22
  • 5376
  • 16
Звезда на Барселона пропуска мача с България?

Звезда на Барселона пропуска мача с България?

  • 30 авг 2025 | 11:33
  • 1002
  • 0
Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 8950
  • 115
Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

Стоичков: Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона

  • 30 авг 2025 | 11:27
  • 516
  • 1
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 4997
  • 1
Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

  • 30 авг 2025 | 07:30
  • 2346
  • 0