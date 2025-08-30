Фриц отстрами американците на US Open

Американският тенисист Тейлър Фриц победи швейцареца Жером Ким в третия кръг със 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4. Мачът продължи 3 часа и 1 минута. 27-годишният американец, четвърти в схемата, записа 20 аса, допусна 1 двойна грешка и реализира 3 от 6 точки за пробив.

Следващият опонент на Фриц ще бъде чехът Томас Махач.

Шестият поставен Бен Шелтън се отказа заради контузия от мача си от третия кръг срещу французина Адриан Манарино. Това беше тежък удар върху надеждите на американците да сложат край на 22-годишното им чакане за шампион от Големия шлем при мъжете.

Ранен крах за две от големите американски надежди на US Оpen

Шелтън хвана лявото си рамо и се сви от болка, след като в началото на четвъртия сет в оспорван мач нанесе удар от форхенд и го притисна на мястото, докато се готвеше да приеме сервис от Манарино във втория гейм.

"Току-що направих нещо с рамото си, не знам какво е. Много ме боли“, каза Шелтън на баща си и треньор Брайън Шелтън, преди да вземе медицинско прекъсване по средата на втория гейм в четвъртия сет.

Малко по-късно Шелтън напусна корта при 2:2 сета - 3:6, 6:3, 4:6, 6:4.

