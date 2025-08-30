Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Гьозтепе
  3. Стоилов: Загубихме две точки

Стоилов: Загубихме две точки

  • 30 авг 2025 | 03:46
  • 741
  • 0
Стоилов: Загубихме две точки

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов даде мнението си за мача срещу Коняспор, завършил 1:1. Тимът от Измир изпусна победата в последните минути, а с това и възможността да оглави класирането в турската СуперЛига.

"Загубихме две точки. Създадохме голям брой положения, но не успяхме да се възползваме от тях. Гостите изравниха с първия си опасен удар", коментира Стоилов.

Късен гол попречи на Гьозтепе да оглави класирането
Късен гол попречи на Гьозтепе да оглави класирането

"Не съм доволен от първите 5-10 минути. Не започнахме по начина, по който исках. След това обаче намерихме верния ритъм и показахме желаната динамика в играта си. От началото на сезона изпитваме проблем да реализираме положенията си. Определено трябва да се подобрим в това отношение", подчерта българският специалист.

"Коняспор игра умно и до последно търсеше точката. Ние трябваше да вкараме втори и трети гол, за да сме спокойни в края. Ще продължим да работим и да ставаме по-добри", добави Стоилов.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Ляич започна с головете за Сараево

Ляич започна с головете за Сараево

  • 30 авг 2025 | 01:39
  • 1182
  • 0
Късен гол попречи на Гьозтепе да оглави класирането

Късен гол попречи на Гьозтепе да оглави класирането

  • 30 авг 2025 | 00:02
  • 10948
  • 2
Завръщането на Стефан Велков не помогна на Вейле да спре серията от загуби

Завръщането на Стефан Велков не помогна на Вейле да спре серията от загуби

  • 29 авг 2025 | 22:35
  • 871
  • 0
Две асистенции на Лукас Петков качиха Елверсберг на върха във Втора Бундеслига

Две асистенции на Лукас Петков качиха Елверсберг на върха във Втора Бундеслига

  • 29 авг 2025 | 22:04
  • 1636
  • 0
Фиорентина, Кристъл Палас и Димитър Митов научиха съперниците си в Лигата на конференциите

Фиорентина, Кристъл Палас и Димитър Митов научиха съперниците си в Лигата на конференциите

  • 29 авг 2025 | 14:57
  • 6006
  • 0
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 14824
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

Ще успее ли ЦСКА най-после да намери изход от кризата при гостуването си в "Овча купел"?

  • 30 авг 2025 | 08:00
  • 3069
  • 34
Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

Спартак гони първа победа за сезона срещу солидния Локомотив (Пд)

  • 30 авг 2025 | 07:45
  • 2086
  • 0
Два отменени гола не спряха Милан за първа победа за новия сезон

Два отменени гола не спряха Милан за първа победа за новия сезон

  • 29 авг 2025 | 23:45
  • 14789
  • 22
Без изненади в състава на България за Световното

Без изненади в състава на България за Световното

  • 29 авг 2025 | 21:16
  • 10046
  • 12
Резултати от 6-ия ден на US Open

Резултати от 6-ия ден на US Open

  • 30 авг 2025 | 07:15
  • 10725
  • 0
Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

Мач след мач в четвъртия ден на ЕвроБаскет

  • 30 авг 2025 | 07:30
  • 1087
  • 0