Стоилов: Загубихме две точки

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов даде мнението си за мача срещу Коняспор, завършил 1:1. Тимът от Измир изпусна победата в последните минути, а с това и възможността да оглави класирането в турската СуперЛига.

"Загубихме две точки. Създадохме голям брой положения, но не успяхме да се възползваме от тях. Гостите изравниха с първия си опасен удар", коментира Стоилов.

Късен гол попречи на Гьозтепе да оглави класирането

"Не съм доволен от първите 5-10 минути. Не започнахме по начина, по който исках. След това обаче намерихме верния ритъм и показахме желаната динамика в играта си. От началото на сезона изпитваме проблем да реализираме положенията си. Определено трябва да се подобрим в това отношение", подчерта българският специалист.

"Коняспор игра умно и до последно търсеше точката. Ние трябваше да вкараме втори и трети гол, за да сме спокойни в края. Ще продължим да работим и да ставаме по-добри", добави Стоилов.