Сабаленка започна успешно защитата на титлата си на US Open

Настоящата шампионка на US Open Арина Сабаленка, се класира за втория кръг на турнира в Ню Йорк след победа със 7:5, 6:1 срещу швейцарката Ребека Масарова.

Преди година, във финалния мач на US Open, Арина Сабаленка победи Джесика Пегула със 7:5, 7:5 и спечели третата си титла от Големия шлем в кариерата, след като бе триумфирала на Australian Open два пъти – през 2023 и 2024 г. През 2025 г. беларускинята достигна до финал както на Australian Open, така и на Ролан Гарос, но бе победена съответно от Мадисън Кийс и Коко Гоф. По този начин US Open остана единствената възможност за Сабаленка да спечели титла от Големия шлем през тази година.

27-годишната тенисистка започна успешно защитата на трофея си, като се нуждаеше от 82 минути, за да преодолее Ребека Масарова. На Сабаленка ѝ трябваше един сет, за да свикне с настилката на „Флъшинг Медоус“, но след това се развихри и доминираше над съперничката си: 7:5, 6:1.

Така световната номер едно се класира за втория кръг, където ще се изправи срещу рускинята Полина Кудерметова. Ако преодолее 22-годишната си съперничка, в следващия кръг Арина Сабаленка ще играе или с французойката Елза Жакмо, или с чехкинята Марие Боузкова, или с Лейла Фернандес от Канада.