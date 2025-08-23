Арина Сабаленка преди US Open: Определено има голямо напрежение

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка се надява, че ще може да използва уроците, които е научила по време на трудния сезон, за да стане първата шампионка, която защитава титлата си на Откритото първенство на САЩ при жените от повече от десетилетие.

Никоя тенисистка не е печелила две поредни титли на сингъл в Ню Йорк след трите триумфа на Серина Уилямс между 2012-а и 2014 година, а Сабаленка се завръща на сцената на триумфа си от 2024-а, след като беше финалистка два турнира от Големия шлем тази година и отпадна на полуфиналите на третия.

"Опитвах се да игнорирам тази статистика. Мисълта ми е насочена към това как да го променя. Женският тенис е непредсказуем. Трябва ли да го променим? Трябва ли поне да се опитаме да го променим", попита тенисистка от Беларус, цитирана от агенция "Ройтерс".

"Обичам това място. Имам невероятни спомени от миналата година. Определено има голямо напрежение. Просто, защото това място е толкова голямо и се усеща по-голямо от другите турнири от Големия шлем в някои отношения", добави тя.

Неуспех в Ню Йорк можеше да доведе до загуба на първото място в ранглистата за Арина Сабаленка, но 27-годишната тенисистка коментира: "Бих искала да завърша сезона с титла от Големия шлем и номер едно в света. Но дори тази цел да не се осъществи, пак ще мисля, че сезонът беше наистина невероятен. Всички тези трудни уроци, които научих, само ще ме направят по-силна за следващия."